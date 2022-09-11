تقرير "شامل" عن أسلحة الجيش الإيراني الجديدة خلال مناورات "اقتدار 1401" (صور)

في تقرير "شامل" لها، كشفت وكالة "فارس" عن الأسلحة الجديدة التي استخدمها الجيش الإيراني خلال مناوراته "اقتدار 1401"، التي أجراها مؤخرا.

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وأمس السبت (10 سبتمبر)، بدأت المناورات، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والمدفعية وطيران الجيش الإيراني والطائرات المسيرة والهندسة والقوات المجوقلة (المحمولة جوا) والحرب الإلكترونية، وبإسناد من طائرات النقل العسكرية للقوات الجوية، حيث استمرت ليومين في منطقة نصر آباد في محافظة اصفهان، وكان هدفها "إجراء تقييم ورفع مستوى جهوزية الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش في مواجهة الأخطار".

وعن تفاصيل هذه المناورات، أوضحت "فارس" أنه "جرى استقدام المعدات العسكرية من 8 محافظات إيرانية للمشاركة في هذه المناورات".

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وأشارت "فارس" في تقريرها إلى أن "قطاع طيران الجيش الإيراني استطاع الحصول على تقنية الرؤية الليلية المحلية خلال السنوات الأخيرة لأداء المهام بدقة، لكي تعمل المروحيات على مدار الساعة، وأن مروحيات الجيش المزودة بأجهزة الرؤية الليلية قامت لأول مرة بتنفيذ عمليات واسعة النطاق من هذا النوع، بالإضافة إلى اختبار وتقييم أداء صاروخ شفق (جو - أرض) المحسن والذي ازداد مداه 3 أضعاف قياسا مع الجيل الأول منه".

farsnews.ir

farsnews.ir

وأضاف تقرير "فارس": "دخلت الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 التابعة للقوات البرية للجيش ساحة المعارك، وقامت بعمليات رصد لمنطقة العمليات، كما شاركت طائرات مسيرة أخرى من طراز أبابيل 4 وأميد وجمروش أيضا في هذه العمليات".

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وبين تقرير "فارس" أنه "في المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار 1401"، قامت الوحدات الصاروخية للقوات البرية للجيش بإطلاق صواريخ أرض – أرض من طراز "فتح 360" وفجر 5"، موضحا أن "سرعة صاروخ "فتح 360" تبلغ 3 أضعاف سرعة الصوت، وتستخدم لضرب الأهداف الاستراتيجية، وهي متصلة بالأقمار الصناعية للبحث السريع عن مسار التحليق، وتبلغ سرعته حين السقوط على الهدف نحو 4 أضعاف سرعة الصوت، أي قرابة 5 آلاف كيلومتر في الساعة".

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وتابع التقرير موضحا: "لهذا الصاروخ قدرة تدميرية بالغة ودقة متناهية، وتطلق من منصات سداسية، وتبحث جميعها عن هدف واحد للانهمار عليه، وقد أزيح الستار لأول مرة عن هذا الصاروخ في يوم الجيش (18 أبريل الماضي)".

وأكملت وكالة "فارس" في تقريرها: "القوات البرية للجيش الإيراني مجهزة بناقلات جند من طرازي "BMP-2" و "BMP-1"، وهي مزودة برشاش ومدفع، لكن في هذه المناورات تم تزويدها لأول مرة بمنصات ثنائية لإطلاق صواريخ "دهلاوية" المضادة للدروع".

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من جهته، أوضح المتحدث باسم المناورات، العميد كريم جشك، أن "عمليات القوات المحمولة جوا وقوات الرد السريع لكتيبة "65 نوهد" كانت من العمليات المعقدة في التخطيط والتنفيذ، وهي من أهم الإنجازات خلال هذه المناورات".

واستطرد موضحا: "إن صواريخ "فتح 360" و"فجر 5" البعيدة المدى، أطلقت لأول مرة خلال هذه المناورات"، مشيرا إلى أن "صاروخ "فتح 360" يتصل خلال الثانية الواحدة بعدة أقمار صناعية ويقوم بإصلاح مساره سريعا، وهو صاروخ يطلق من منصات سداسية، وهو بعيد المدى ودقيق الإصابة، ويعتبر صاروخا استراتيجيا، وقد أطلق منه صاروخان اثنان في هذه المناورة سقطا على الهدف بشكل دقيق".

farsnews.ir

farsnews.ir

farsnews.ir

المصدر: "فارس"