الكرملين يعلق على قيود التأشيرات للدبلوماسيين الروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رد روسيا على التدابير غير اللائقة ضد الدبلوماسيين الروس وضد المشاركين في الأحداث الدولية، سيكون متماثلا تماما.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول رد فعل روسيا على القيود المفروضة: "بالطبع، إذا كنا نتحدث عن سلوك غير ملائم تماما تجاه دبلوماسيينا، تجاه المشاركين في أحداث دولية معينة ، فإن إجاباتنا ستتسم بالطابع المتوازي، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، هذا حجر الزاوية في العلاقات الدبلوماسية".

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ولدى تعليقه على القرارات الأوروبية الأخيرة بشأن القيود على التأشيرات للروس، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تلتزم في هذه الحالة بمبدأ عدم الإضرار بمصالح روسيا، وهو ما سيطبق في هذه الحالة.

وتابع بيسكوف القول: "نرى أنهم اتخذوا موقفا متطرفا تماما. مرة أخرى، سيتم هنا اعتماد مبدأ عدم إلحاق الضرر بمصالحنا".

المصدر: نوفوستي