مدفيديف يحذر الولايات المتحدة من "عذاب مر"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة، ستعاني من عذاب شديد إذا حاولت التعدي على صلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وكتب مدفيديف في قناته على تيلغرام، أن الأمريكيين "طالبوا قبل أيام ببعض" التنازلات في مجال إصلاح "مجلس الأمن الدولي، والتخلي عن الإصرار على بقاء الوضع الراهن".

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وأضاف: "هناك أشكال مختلفة من الحلول الوسط. إذا كان الحديث يدور عن محاولة انتهاك صلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تمريره في ذروة هذيانها المعادي لروسيا، فستنال العذاب المر عندئذ، وسيكون مصير الأمم المتحدة مشابها لمصير عصبة الأمم".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيثير مع وزير خارجيته أنتوني بلينكن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، موضوع إصلاح مجلس الأمن الدولي في أسبوع المستوى الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر.

المصدر: نوفوستي