نيبينزيا: المواجهة بين الناتو وروسيا تثير مخاطر الصدام المباشر

حذر مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، من أن المواجهة غير المباشرة بين الناتو وروسيا تزيد بشكل خطير من احتمال صدام مباشر بين الجانبين.

وفي وقت سابق، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، من أن سياسة الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي حددتها موسكو محفوفة بالمخاطر.

وأضاف: "المسار المدمر بتجاهل خطوطنا الحمراء الذي تسير عليه دول الناتو محفوف بالمخاطر.. من الواضح أن هذا ينطوي على المزيد من التصعيد وصولا إلى صدام نووي، بما لذلك من عواقب وخيمة".

المصدر: نوفوستي