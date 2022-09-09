أعلن قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، أبتي ألاودينوف، عن خسارة الجيش الأوكراني لـ 5000 من عناصره أثناء الهجوم الأخير خلال ثلاثة أيام من القتال.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في حديثه لقناة "سولوفيوف لايف" على الإنترنت، حيث صرح ألاودينوف بأن خسارة إحدى القرى خلال المعارك لا تعد خسارة لمعركة وإنما جزء من مخطط أوسع لإخراج القوى والمعدات لمنطقة أسهل للتعامل مع العدو.

وأضاف أن معارك يوم أمس كانت شركا معدا خصيصا لخروج قوات العدو بكامل عتادها وتعدادها لتقييم الموقف.

ووفقا لبعض التقارير، فقد تقدم الجيش الأوكراني لمسافة 30 كيلومترا، حيث دخل بالاكليا دون أن يكون هناك تأكيد على السيطرة الكاملة على هذه المدينة، بينما يدور القتال بالقرب من شيفتشينكوفو، أما منطقة كوبيانسك فقد تم صد هجوم العدو بالكامل، وتقع المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية بشكل تام.

ويضيف المحلل السياسي الروسي، ألكسندر نازاروف، في قناته على "تليغرام" أنه من الواضح أن الخسائر حتى الآن من حيث الصورة والدعاية الأوكرانية تفوق بكثير الخسائر من الناحية العسكرية، بينما يطالب المجتمع الروسي بعمل حاسم، في ظل صعوبة متزايدة في فهم "الصبر الشديد" من جانب روسيا تجاه الغرب، وغياب الضربات الموجهة إلى البنية التحتية الأوكرانية.

المصدر: تليغرام