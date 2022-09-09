قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك يسفر عن مقتل 3 مدنيين خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، تسبب بمقتل 3 مواطنين مدنيين.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن 12 شخصا أصيبوا كذلك بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 8 سبتمبر حتى الساعة 8:00 صباحا من يوم 9 سبتمبر، تسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك، بمقتل 3 أشخاص من المواطنين المدنيين، وإصابة 12 آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي