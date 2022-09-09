فولودين يؤكد أن "سقف" أسعار النفط الروسي سيتحول إلى "أرضية"

أعرب رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، عن اعتقاده بأن "سقف" السعر الذي ترغب دول مجموعة السبع بفرضه على موارد الطاقة الروسية، سيكون الحد الأدنى لهذه الأسعار على أرض الواقع.

ويرى فولودين، أن السعر الحقيقي لموارد الطاقة سيتقرر في السوق وعبر الالتزامات التعاقدية.

وقال فولودين: "ما يسميه ممثلو مجموعة السبع، سقفا للأسعار سيصبح بمثابة الأرضية لها، السوق العالمية لا تقتصر على سبع دول فقط. أكثر من 80٪ من سكان العالم لا يؤيدون العقوبات ضد روسيا".

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وشدد رئيس مجلس الدوما، على أن عصر تطفل الغرب على الآخرين، قد انتهى.

يشار إلى أن قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان)، كانوا قد أكدوا في قمتهم يومي 26 و 28 يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على وضع سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية.

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك، إن فكرة الحد من أسعار النفط سخيفة تماما، ولن تقوم روسيا بتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي تدعمها.

وأضاف أن فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق، كما أن المنتجين الآخرين لا ينظرون بشكل إيجابي لمثل هذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي