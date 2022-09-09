هنغاريا: وضع سقف لسعر الغاز الروسي سيؤدي إلى توقف إمداداته إلى أوروبا

انتقد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي التي تروج لها بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الهنغاري، إن تحديد الحد الأقصى المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيؤدي إلى وقف فوري لإمداداته إلى أوروبا.

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وذكر سيارتو، أن هذه المقترحات تتناقض مع مصالح هنغاريا ومع مصلحة أوروبا.

في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إنه من المستبعد حاليا أن تدعم معظم دول الاتحاد الأوروبي فكرة وضع حد لسعر الغاز الروسي الذي تستورده أوروبا.

وفي يوم الجمعة، سيعقد مجلس استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم، كما هو متوقع، مناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي المورد عبر خطوط الأنابيب.

المصدر: نوفوستي