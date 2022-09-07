المفوضية الأوروبية تطرح فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي

تعتزم المفوضية الأوروبية مناقشة فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي مع الاتحاد الأوروبي بعد غد الجمعة، 9 سبتمبر، في إطار مجموعة من الإجراءات الجديدة للسيطرة على الوضع في سوق الكهرباء.

أعلنت ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، 7 سبتمبر، حيث أشارت إلى عزم المفوضية مناقشة الإجراءات الجديدة التي تريد اقتراحها لتطبيع الوضع في سوق الكهرباء، بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر واردات الغاز من روسيا، وتخفيض إلزامي في استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة، وقالت إن المفوضية بصدد اقتراح 5 إجراءات مختلفة.

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وتابعت حول إحداها: "سنقترح حدا لسعر الغاز الروسي"، وإضافة إلى ذلك تخطط المفوضية لإدخال حد أقصى للإيرادات في الاتحاد الأوروبي للشركات التي تنتج الكهرباء بتكلفة منخفضة، بينما تحصل على دخل كبير من ارتفاع أسعار الكهرباء في السوق، حيث نوهت فون دير لاين بأن المفوضية الأوروبية تعتزم إعادة توجيه هذه "الأرباح غير المتوقعة" إلى الدول الأعضاء، حتى تتمكن من دعم المستهلكين والشركات الضعيفة بهذه الأموال.

وقالت: "لقد حققت شركات النفط والغاز أيضا أرباحا طائلة، لهذا نحن نقترح أن يكون هناك مساهمة تضامنية للشركات العاملة في قطاع الوقود الأحفوري"، حيث ترى رئيسة المفوضية أن توجه هذه الأموال من قبل دول الاتحاد لدعم السكان والشركات المعرضة للخطر، كما يمكن للدول أيضا أن تنفقها على تطوير مصادر محلية للطاقة النظيفة، مثل الطاقة المتجددة.

كذلك تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات لدعم سيولة شركات إمدادات الطاقة حتى تتمكن من التعامل مع تقلبات السوق، وأضافت: "هذه هي الإجراءات الخمسة التي سنناقشها مع الدول الأعضاء في مجلس الطاقة يوم الجمعة المقبل"، حيث سيعقد اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوربي.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد حذر من أن بلاده ستمتنع عن إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا تماما، إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز من روسيا.

المصدر: نوفوستي