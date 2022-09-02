مدفيديف يحذر من وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من أن بلاده ستمتنع عن إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا، إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز من روسيا.

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جاء ذلك في منشور له بقناته على تطبيق "تلغرام"، حيث استشهد بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أعربت عن اعتقادها بإمكانية "تقديم حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا في الوقت الراهن".

فكتب مدفيديف ردا على ذلك: "تقول العمة فون دير لاين إن (الوقت قد حان كي يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الغاز من خط الأنابيب الروسي)، وأقول إن الأمر سيكون مثلما حدث مع النفط، ولن يصل ببساطة أي غاز روسي إلى أوروبا".

يأتي ذلك بعد أن صرح نائب رئيسة مديرية الطاقة في المفوضية الأوروبية، ميختيلد فورسدورفر، بأن المفوضية تدرس خيارات مختلفة للحد من أسعار الغاز، بما في ذلك إدخال مثل هذه القيود على الواردات من روسيا، وعلى البيع بالجملة لهذا الوقود في محيط الاتحاد الأوروبي. ووفقا لها، سوف يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إدخال حدود لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي من المقرر عقده في 9 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي