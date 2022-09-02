"إنجي" الفرنسية: فرنسا لن تواجه نقصا في الغاز في الشتاء

صرحت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" كاثرين ماكغريغور بأنه في هذا الشتاء لن يكون هناك نقص في الغاز بفرنسا، وأن استهلاك الوقود الأزرق في البلاد قد انخفض بالفعل بنسبة 4% -5%.

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وقالت ماكغريغور، في حديث لإذاعة RTL، اليوم الجمعة: "نحن هادئون تماما بشأن وضع الغاز في فرنسا. ومع ذلك، نلاحظ أن نظام الطاقة في أوروبا، بما في ذلك بفرنسا، يتعرض لضغوط، لكني أوكد أننا لن نواجه نقصا في الغاز هذا الشتاء، ولكن فقط إذا لم نكن بحاجة إلى المزيد من الغاز".

وأضافت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" أن منشآت تخزين الغاز الفرنسية اليوم ممتلئة بنسبة 93%.

وفي 31 أغسطس الماضي، قطعت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو 2022.

المصدر: نوفوستي