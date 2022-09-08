الأردن.. إعلان الحداد 3 أيام على الملكة إليزابيث

أعرب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن أسفه لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأعلن الحداد في البلاد ثلاثة أيام على رحيلها.

وأعلن الخصاونة الحداد العام في الأردن لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس تنكس خلالها الأعلام على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة حدادا على رحيل الملكة إليزابيث الكبيرة.

وأعرب عن وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها في هذه الظروف الصعبة.

ومن جهته، أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني عن تعازيه الحارة في الملكة إليزابيث، مؤكدا أنها كانت صديقة عزيزة للعائلة الملكية الأردنية.

المصدر: عمون