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وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أخبار العالم

وفاة الملكة إليزابيث الثانية
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توفيت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا اليوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

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