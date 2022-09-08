 
مباشر

موسكو تعوّل على الطاقة الذرية أن تتحلى بالموضوعية في تقييمها للوضع بمحطة زابوروجيه

أخبار العالم

موسكو تعوّل على الطاقة الذرية أن تتحلى بالموضوعية في تقييمها للوضع بمحطة زابوروجيه
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trng

أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن يتمخض تقييم موضوعي للوضع في محطة زابوروجيه النووية، عن زيارة بعثة الوكالة للمحطة المذكورة.

وقالت زاخاروفا: "نأمل أن تسمح هذه الزيارة، بالإضافة إلى التواجد المستمر لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، للوكالة بتقييم الوضع في الموقع بشكل موضوعي. ونحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الشأن".

إقرأ المزيد
نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين قلقة من استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية
نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين قلقة من استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية

وأعربت عن أسفها لأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفتيش محطة زابوروجيه النووية "لا يشير إلى المذنبين بارتكاب الأعمال الإجرامية"، أي قصف المحطة.

وأضافت: "نحن نعرف أن نظام كييف يقف وراء القصف المنتظم لأراضي المحطة. والدول الغربية تعرف أيضا فهي تشجع هذه الاستفزازات الخطيرة لنظام زيلينسكي. إنهم يفضلون التزام الصمت، وحماية مشروعهم بكل طريقة ممكنة".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا