موسكو تعوّل على الطاقة الذرية أن تتحلى بالموضوعية في تقييمها للوضع بمحطة زابوروجيه

أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن يتمخض تقييم موضوعي للوضع في محطة زابوروجيه النووية، عن زيارة بعثة الوكالة للمحطة المذكورة.

وقالت زاخاروفا: "نأمل أن تسمح هذه الزيارة، بالإضافة إلى التواجد المستمر لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، للوكالة بتقييم الوضع في الموقع بشكل موضوعي. ونحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الشأن".

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وأعربت عن أسفها لأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفتيش محطة زابوروجيه النووية "لا يشير إلى المذنبين بارتكاب الأعمال الإجرامية"، أي قصف المحطة.

وأضافت: "نحن نعرف أن نظام كييف يقف وراء القصف المنتظم لأراضي المحطة. والدول الغربية تعرف أيضا فهي تشجع هذه الاستفزازات الخطيرة لنظام زيلينسكي. إنهم يفضلون التزام الصمت، وحماية مشروعهم بكل طريقة ممكنة".

المصدر: نوفوستي