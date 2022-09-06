 
مباشر

نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين قلقة من استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية

أخبار العالم

نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين قلقة من استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr7c

أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن السلطات الصينية تشعر بالقلق إزاء استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية.

وقال شوانغ: "على الرغم من المناشدات والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، يستمر قصف محطة زابوروجيه النووية حتى بعد وصول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه الموقع. هذا أمر مقلق بالفعل".

إقرأ المزيد
نيبينزيا: دعوة نزع السلاح من محطة زابوروجيه غير جدية
نيبينزيا: دعوة نزع السلاح من محطة زابوروجيه غير جدية

وأشار إلى أن الحوادث التي وقعت في محطة تشيرنوبيل النووية وفي محطة فوكوشيما-1 النووية "لم تختف بعد من الذاكرة".

وشدد على أن "العالم لا يستطيع تحمل كارثة نووية أخرى".

وأكد أن الصين تعرب عن دعمها لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإبقاء على خبراء الوكالة في محطة زابوروجيه النووية على المدى الطويل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا