نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين قلقة من استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية

أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن السلطات الصينية تشعر بالقلق إزاء استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية.

وقال شوانغ: "على الرغم من المناشدات والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، يستمر قصف محطة زابوروجيه النووية حتى بعد وصول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه الموقع. هذا أمر مقلق بالفعل".

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وأشار إلى أن الحوادث التي وقعت في محطة تشيرنوبيل النووية وفي محطة فوكوشيما-1 النووية "لم تختف بعد من الذاكرة".

وشدد على أن "العالم لا يستطيع تحمل كارثة نووية أخرى".

وأكد أن الصين تعرب عن دعمها لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإبقاء على خبراء الوكالة في محطة زابوروجيه النووية على المدى الطويل.

المصدر: نوفوستي