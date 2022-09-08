القوات الأوكرانية تحاول تفجير مبنى إدارة "إنيرغودار" بمسيرة انتحارية (فيديو)

حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تفجير مبنى إدارة مدينة "إنيرغودار" بطائرة مسيرة انتحارية تحمل عبوة ناسفة سقطت على سطح مبنى الإدارة.

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وقالت السلطات إن الحادث وقع في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، ونتيجة لسقوط الطائرة وقع انفجار على سطح التشغيل الفني لوحدات التكييف، بعدها اندلع حريق تمت السيطرة عليه في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن مدينة "إنيرغودار" تقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبر على ساحل خزان كاخوفكا بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، يوم أمس الأربعاء، 7 سبتمبر، إن أوكرانيا تخلق تهديدات للأمن النووي، متسائلا: "لماذا يفعلون هذا؟ لا أفهم. للفت الانتباه إلى وضعهم؟ لخلق أزمة إضافية"، ونوه إلى التهديد الرئيسي الذي يواجه لا منطقة المفاعلات نفسها، ولكن كذلك أماكن تخزين الوقود المستنفد.

المصدر: RT