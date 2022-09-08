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زاباروجيه.. انقطاع خطوط الكهرباء تهديد خطير جدا لمحطة الطاقة النووية

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زاباروجيه.. انقطاع خطوط الكهرباء تهديد خطير جدا لمحطة الطاقة النووية
Globallookpress Andrei Solomonov
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه (صورة أرشيفية)
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صرح عضو الإدارة العسكرية المدنية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تتداخل مع عمل المحطة النووية.

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وتابع روغوف، لراديو "كومسومولسكايا برافدا" الروسي، أن الأضرار المستمرة لخطوط الطاقة في منطقة زابوروجيه بسبب قصف النظام في كييف تؤدي إلى زيادة في الطاقة، والتي يمكن أن تمثل خطورة شديدة على تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وكان رئيس إدارة مدينة "إنيرغودار"، ألكسندر فولغا، قد صرح في وقت سابق بأن لجنة خاصة ستتخذ قرارا اليوم الخميس، 8 سبتمبر، بشأن مواصلة تشغيل المحطة.

وقال روغوف: "عند انقطاع خطوط الكهرباء، يحدث ارتفاع حاد في الطاقة، وهو أمر ضار جدا وخطير لمحطة الطاقة النووية. تعمل الأجهزة الأوتوماتيكية، والمهنيون المتخصصون في أماكنهم، إلا أن هذه تجارب خطيرة فيما يتعلق بالسلامة".

المصدر: نوفوستي

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