توقف عمل وحدة الطاقة الخامسة في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه

أعلن رئيس إدارة مدينة "إينرغودار"، ألكسندر فولكوف، عن تعليق عمل وحدة الطاقة الخامسة بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن وحدة الطاقة السادسة لا تعمل أيضا بكامل طاقتها.

وتابع فولكوف على الهواء مباشرة لقناة "روسيا 24" أنه "لا يمكن إطلاق الطاقة المولدة في النظام العام بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء، لذلك تقرر تعليق تشغيل وحدة الطاقة الخامسة، وفي الوقت الحالي تعمل وحدة الطاقة السادسة بشكل جزئي".

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، يوم أمس الأربعاء، 7 سبتمبر، إن أوكرانيا تخلق تهديدات للأمن النووي، متسائلا: "لماذا يفعلون هذا؟ لا أفهم. للفت الانتباه إلى وضعهم؟ لخلق أزمة إضافية"، ونوه إلى التهديد الرئيسي الذي يواجه لا منطقة المفاعلات نفسها، ولكن كذلك أماكن تخزين الوقود المستنفد.

وأعرب بوتين عن ثقته في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أعلنت في تقريرها عن نتائج مهمتها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلا: "أنا أثق بهم، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وعجزهم عن التصريح مباشرة بأن القصف يأتي من أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي