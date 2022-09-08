رئيس وزراء هنغاريا: 11 ألف عقوبة فشلت في إضعاف روسيا لكنها قد تجبرنا على الركوع

قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع على ركبتيها.

وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية: "تم فرض 11 ألف عقوبة ضد روسيا حتى الآن، لكنها لم تنجح، وقد يتسبب التضخم ونقص الطاقة الناتج عن ذلك في ركوع أوروبا على ركبتيها".

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وتابع أوربان القول: "حاليا هناك 11 ألف عقوبة تم فرضها ضد روسيا، لكن .. محاولات إضعاف الروس لم تنجح. على العكس من ذلك، فإن التضخم الحاد ونقص الطاقة الناجم عن العقوبات قد يجبر أوروبا على الركوع".

المصدر: نوفوستي