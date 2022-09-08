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النرويج ستزود أوكرانيا بصواريخ هيلفاير

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النرويج ستزود أوكرانيا بصواريخ هيلفاير
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قال مصدر في حكومة النرويج، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا، بحوالي 160 صاروخا من طراز Hellfire مع منصات إطلاق لها ومع منظومات توجيه.

وأضاف: "يشمل التبرع النرويجي لأوكرانيا، حوالي 160 صاروخ هيلفاير ومنصات إطلاق وأنظمة توجيه. وستتلقى أوكرانيا أيضا أجهزة للرؤية الليلية من مخزونات القوات المسلحة النرويجية".

ويشار إلى أن صاروخ AGM-114 Hellfire (وتعني ترجمتها الحرفية – لهب جهنم) – هو صاروخ جو - أرض أمريكي، مع توجيه بالليزر شبه النشط أو توجيه رادار نشط (على مبدأ: أطلق وانسى).

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والناقل الرئيسي لهذه الصواريخ، المروحيات (طائرات الهليكوبتر) المستخدمة للدعم الناري. وكذلك يتم تثبيتها أيضا على الطائرات بدون طيار من طراز MQ-1 Predator.

ويعتقد أن الأمريكيين استخدموا صاروخاً من طراز Hellfire R9X في علية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان، لكن لم يتم الاعتراف رسميا باستخدام " R9X " من قبل البنتاغون أو وكالة الاستخبارات المركزية، وهما الكيانان المسؤولان عن الاغتيالات المستهدفة للقادة المتشددين.

المصدر: نوفوستي

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