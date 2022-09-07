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صحيفة أمريكية: الجيش الأوكراني يشكو من خسائر كبيرة خلال الهجوم المضاد بالقرب من خيرسون

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صحيفة أمريكية: الجيش الأوكراني يشكو من خسائر كبيرة خلال الهجوم المضاد بالقرب من خيرسون
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قوات الأمن الأوكرانية التي أصيبت أثناء شنها هجوما مضادا في منطقة خيرسون تشكو من خسائر كبيرة ونقص في القذائف وتأخر تقني عن القوات المسلحة الروسية.

ونقلت الصحيفة شهادات الجرحى الأوكرانيين في المستشفى. يقرون من خلالها بأن الهجوم المضاد في اتجاه خيرسون كبد الجيش الأوكراني العديد من الخسائر في العتاد والأرواح.

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وقال أحد العسكريين إنه كان عليهم الحفاظ على الذخيرة، وإذا أطلقوا النار كان من الصعب عليهم إصابة الأهداف بسبب مشاكل في أنظمة التوجيه للأسلحة القديمة.

وقال جندي آخر إنه عانى خلال الهجوم المضاد، ووصف خسائر القوات الأوكرانية بأنها كبيرة.

وقال مصدر عسكري قيادي إن جميع مقاتلي وحدته التي يبلغ قوامها 120 شخصا تقريبا أصيبوا.

وشن الجيش الأوكراني محاولات هجوم مضاد في نهاية أغسطس. وتم صدها من قبل القوات الروسية.

هذا وتتعرض القوات الأوكرانية لخسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات جراء الاشتباكات وتقدم القوات الروسية والقوات المتحالفة معها في تحقيق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 

المصدر: نوفوستي

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