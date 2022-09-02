وزير الدفاع شويغو: الجيش الأوكراني يتكبد خسائر على محور نيكولاييف-كريفوي روغ

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن محاولات شن هجوم على محور نيكولاييف - كريفوي روغ واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة.

جاء ذلك في إطار مؤتمر عبر الهاتف، حيث تابع شويغو أن مؤتمرا سنويا مناهضا للفاشية سيعقد سنويا في روسيا، حيث أشار وزير الدفاع إلى المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية الذي عقد في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي بحديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في أغسطس الماضي.

وقد تابع شويغو أنه قد تم تحييد 3 آلاف مرتزق أجنبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو إن القوات الروسية دمرت 174 مقرا للقيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكثر من 600 وحدة سلاح ثقيلة، معظمها من إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، في أغسطس، مؤكدا على أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرباتها فائقة الدقة على أهداف عسكرية مهمة في أوكرانيا.

المصدر: RT