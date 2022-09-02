وسط مخاوف من تنامي نفوذ الصين.. الهند تدشن حاملة طائرات جديدة

دشنت الهند أول حاملة طائرات محلية الصنع، اليوم الجمعة، في إطار سعيها لمواجهة الأسطول الأكبر والمتنامي لمنافستها الإقليمية الصين، ولتوسيع قدراتها المحلية في مجال بناء السفن.

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و"آي إن إس فيكرانت"، هي ثاني حاملة طائرات هندية عاملة، وتنضم إلى الحاملة "آي إن إس فيكراماديتيا"، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي اشترتها نيودلهي من روسيا في عام 2004 للدفاع عن المحيط الهندي وخليج البنغال.

ودشن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حاملة الطائرات الجديدة التي يبلغ طولها 262 مترا، والتي صممتها البحرية الهندية وتم بناؤها في حوض بناء السفن في كوشين بجنوب الهند، كجزء من احتفال البلاد بمرور 75 عاما على استقلالها عن الحكم البريطاني.

وشدد مودي على أن حاملة الطائرات هي أكثر من مجرد إضافة إلى القدرات البحرية للبلاد. وقال: "إنه يوم تاريخي وإنجاز تاريخي. إنه مثال على توجه الحكومة لجعل قطاع الدفاع الهندي يعتمد على نفسه".

وأوضحت البحرية أن حاملة الطائرات هي أكبر سفينة حربية يتم بناؤها في البلاد، ويمكن أن تحمل طاقما قوامه نحو 1600 فرد وأن تحمل 30 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات.

وستكون هذه السفينة الحربية التي يبلغ وزنها 47400 طن، جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2023، بعد أن خضعت لأول مرة لتجارب هبوط على سطحها لطائرة مقاتلة هندية من طراز ميغ روسية الصنع.

المصدر: أ ب