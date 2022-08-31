"ديلي إكسبريس": مناورات "فوستوك 2022" ردّ روسي صيني على الغرب

كتبت "ديلي إكسبريس"، أن الرئيسين فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، يوجهان تحذيرا صريحا للغرب بمناورات "فوستوك 2022" المزمعة شرقي روسيا، بمشاركة 50 ألف جندي سيتم حشدهم في غضون 48 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى تكثيف التعاون العسكري الروسي الصيني، بعد أن كشف الرئيس الروسي لنظيره الصيني أوجه التشابه بين دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، ورحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأضافت أن "المناورات المعلنة أثارت مخاوف من أن موسكو وبكين قد تشكلان تحالفا عسكريا رسميا".

مناورات "فوستوك 2022" ستجري بين 1 و7 سبتمبر، في ميادين التدريب في المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، وفي المياه والمناطق الساحلية في بحري أوخوتسك واليابان في الشرق الأقصى الروسي، حيث سيشارك فيها أكثر من 50 ألف عسكري من روسيا والهند ودول أخرى حليفة لروسيا.

المصدر: RT