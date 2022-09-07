أردوغان: الأسلحة الأوروبية الممنوحة لأوكرانيا ليست إلا خردة!

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسلحة التي تقوم أوروبا بمنحها إلى أوكرانيا بالخردة.

وقال أردوغان إن بلاده اتبعت سياسة متوازنة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجلت بتزويد أوكرانيا بالمسيرات العسكرية ورفض المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا.

إقرأ المزيد

ووصف ما تقوم به أوروبا تجاه روسيا بالعملية الاستفزازية وأضاف أنه لا يجدر بأوروبا الاستهانة بروسيا لأنها دولة لا يستهان بها، وأن ما تواجهه أوروبا من ارتفاع في الأسعار وأزمة الطاقة الكبيرة ما هي إلا تبعات للموقف الأوروبي تجاه روسيا.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه لا يتوقع أن تنتهي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا.

المصدر: وكالات