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أردوغان يهاجم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

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أردوغان يهاجم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانبشأن الوضع بتركيا، واصفا إياها بالمسيسة وغير العادلة.

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وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد، الذي أقيم اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكون مسيسة عندما يتعلق الأمر بتركيا، وعكس ذلك حين يتعلق الأمر بدول أوروبية كبرى.

وقال في هذا الخصوص: "قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سياسية وغير عادلة، فعندما يتعلق الأمر بتركيا تصدر قرارات مسيسة، وعكس ذلك حين يتعلق بفرنسا وألمانيا".

المصدر: الأناضول

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