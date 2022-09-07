أردوغان يوجه رسالة إلى "المستخفين بروسيا" من بلغراد

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى "المستخفين بروسيا"، مؤكدا أنهم "مخطئون"، و"روسيا ليست دولة يستخف بها".

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وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته العاصمة الصربية بلغراد، إنه لا يبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية "ستنتهي في وقت قريب"، مضيفا: "أقول للمستخفين بروسيا.. أنتم مخطئون، فهي ليست دولة يستخف بها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن السياسة التي يتبعها الغرب تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية "قائمة على الاستفزاز"، معلقا على الدعم الغربي العسكري لكييف بالقول: "يقال إن أسلحة ترسل (إلى أوكرانيا)، إنهم يرسلون خردة".

وأوضح أردوغان قائلا: "توقيع بروتوكول السفر عبر بطاقات الهوية الشخصية مع صربيا سيرتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستويات جديدة"، مشيرا إلى "ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وصربيا العام الماضي بمعدل تجاوز 33% ليقترب من ملياري دولار".

وأكمل: "نرحب بالاتفاق بين صربيا وكوسوفو بشأن التنقل بين الجانبين بواسطة بطاقات الهوية الشخصية"، مردفا: "لنواصل النهج الإيجابي (تجاه التوتر الصربي الكوسوفي) لأنه لم يعد بإمكان شعوب البلقان تحمل مثل هذه المشاكل".

وتابع أردوغان: "استثماراتنا في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الـ10 الماضية بارتقاء قيمتها من مليون دولار إلى 400 مليون، وعدد شركاتنا العاملة هناك تجاوز 1300"، متابعا: "نتوقع رقما قياسيا من السياح الصرب هذا العام يتجاوز 300 ألف".

المصدر: "الأناضول"