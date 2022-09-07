تدهور صحة السجين الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر فينيك بسبب الإهمال ونقص الغذاء

كشف الناشط الحقوقي إيفان ميلينكوف أن صحة المواطن الروسي ألكسندر فينيك في السجن بالولايات المتحدة تدهورت بسبب الأمراض المزمنة ونقص الغذاء.

وقال ميلينكوف في تصريح لشبكة "RT": "وفقا للمعلومات الواردة من إسكندر توجه برسالة لسلطات السجن، لكن لم يتم النظر فيها بالشكل المطلوب".

كذلك صرحت والدة فينيك أن ابنها حاول تحديد موعد مع طبيب، لكن قيل له إنه سيضطر إلى الانتظار شهورا.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب العقوبات، لا يمكن للأقارب تحويل الأموال إلى إسكندر حتى يتمكن من شراء الطعام بنفسه.

وحث الناشط الحقوقي ميلنيكوف السلطات الأمريكية على التحقق من ظروف الاعتقال في سجن "سانتا ريتا" في كاليفورنيا ومساعدة المواطن الروسي في الحصول على الطعام.

تم تسليم فينيك من اليونان إلى الولايات المتحدة في أوائل أغسطس، بتهمة القرصنة وغسيل الأموال، وهو ما ينكره فينيك بشكل مطلق.

المصدر: RT