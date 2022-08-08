الروسي ألكسندر فينيك ينفي التهم الموجهة إليه أمام محكمة أمريكية

بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة، أكد المواطن الروسي ألكسندر فينيك أمام محكمة المقاطعة الشمالية بولاية كاليفورنيا، بأنه غير مذنب.

وأكد ممثل المحكمة أن " فينيك مثل أمام المحكمة حيث وجهت إليه التهمة وأكد براءته". كما حدد موعد الجلسة المقبلة التي ستنعقد في 15 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية، التي تعمل كمكتب المدعي العام في البلاد، أن فينيك مثل أمام المحكمة يوم الجمعة لأول مرة في الولايات المتحدة، حيث تم اتهامه بغسل ما يتراوح بين 4 مليارات دولار و9 مليارات دولار من خلال منصة "BTS-e" لتبادل العملات الرقمية التي لم تعد موجودة الآن.

المصدر: تاس