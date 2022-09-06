مجلس الأمن الروسي يصف القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه بـ "الإرهاب النووي"

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، إن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية هو عمل إرهابي نووي.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عنه قوله: "القصف المتكرر لمحطة زابوروجيه النووية، يتجاوز عموما نطاق العمل المناسب، ووفقا لجميع القوانين التي حددتها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمدة داخل الأمم المتحدة، وهذا العمل هو بالضبط ما يحدث في زابورجيه".

وفي وقت سابق، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن استمرار القصف على محطة زابوروجيه قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة وحصول تسرب إشعاعي غير محدود.

المصدر: راديو سبوتنيك