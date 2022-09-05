"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم السفارة الروسية في كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان لتنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم على السفارة الروسية في كابول، حيث فجر انتحاري نفسه عند بوابات السفارة الروسية، لحظة وصول موظف إلى أشخاص كانوا يقفون في طابور للحصول على تأشيرة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بمقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية نتيجة الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي