نوفاك يفسر قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط في أكتوبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مرتبط بالوضع الحالي في السوق وتقديرات اللجنة الفنية.

وقال نوفاك لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تقرر خفض حصص الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر. اسمحوا لي أن أذكركم بأنه تم اتخاذ قرار بزيادة 100 ألف برميل لشهر سبتمبر. جاء هذا القرار بعد النظر في الوضع الحالي في السوق، وعمل تقييم، واستماعنا إلى تقرير اللجنة الفنية لأوبك +".

وأضاف: "بشكل عام، الوضع يسمح لنا بالتعديل. نرى أن الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد العالمي يتم تعديله أيضا بشكل طفيف من قبل زملائنا. كان متوقعا في السابق عند مستوى نمو 3.5%، والآن النسبة المئوية أقل، في مكان ما حوالي 3.1%، لذلك، كجزء من اتفاقيتنا، قررنا تعديل الحصص بشكل طفيف، وبالتالي إظهار مرة أخرى، من بين أمور أخرى، أن لدينا أداة مرنة إلى حد ما يمكن استخدامها، حساب الحاجة إلى زيادة الإنتاج أو خفض الإنتاج".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قررت "أوبك +"، وهي مجموعة تضم دول أوبك + روسيا، خفض إنتاج النفط مرة أخرى بمقدار 100 ألف برميل يوميا، لتعود في أكتوبر إلى شروط الاتفاق في أغسطس. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للتحالف في 5 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي