رئيس "غازبروم نفط": أسعار النفط مستقرة بفضل "أوبك+"

صرح رئيس شركة "غازبروم نفط" الروسية، ألكسندر ديوكوف، بأن أسعار النفط العالمية مستقرة بفضل اتفاقية "أوبك+"، إلا أن ارتفاعها يعود للعوامل الجيوسياسية.

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وقال ديوكوف للصحفيين: "إننا نرى كيف حلت (أوبك+) في نهاية المطاف مشكلة موازنة العرض والطلب، على التوالي، كما نرى أسعارا مستقرة إلى حد ما في السوق العالمية. نعم، الأسعار مرتفعة، ولكن ليس بسبب (أوبك+)، وإنما تلعب العوامل الجيوسياسية دورا هنا".

وأشار رئيس شركة "غازبروم نفط" إلى أن اتفاقية "أوبك+" أثناء وجودها أظهرت أنها قادرة على الحفاظ على توازن أسعار السوق المقبولة للمستهلكين وشركات النفط.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح، نهاية أغسطس الجاري، في مقابلة مع "بلومبرغ"، بأن "أوبك+" ستبدأ قريبا العمل على اتفاقية نفطية جديدة لفترة ما بعد 2022، حيث يملك التحالف كل ما يلزم من النفوذ للتأثير على تقلبات السوق، بما في ذلك تخفيض الإنتاج. وسيعقد الاجتماع المقبل لـ "أوبك+" في 5 سبتمبر المقبل، بينما لا يزال جدول أعمال الاجتماع غير معلن حتى الآن.

المصدر: نوفوستي