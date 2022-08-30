رئيس الوزراء الروسي يدعو لزيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل
Globallookpress Russian State Duma Press Service
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دعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى ضرورة زيادة حصة المدفوعات الدولية بالعملة الروسية، الروبل.
جاء ذلك خلال جلسة استراتيجية بشأن "تطوير النظام المالي المحلي"، حيث قال ميشوستين: "من الضروري الاستمرار في زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل، مع الرفض التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، 31 مارس الماضي، مرسوما يوجب سداد مدفوعات إمدادات الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" بالروبل.
المصدر: نوفوستي