الخارجية الروسية: روسيا لن تضحي بمصالحها من أجل الحوار مع الغرب

صرح رئيس إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي دروبينين، بأن روسيا مستعدة للحوار مع الغرب، إلا أن ذلك لن يكون على حساب مصالحها.

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جاء ذلك في حوار له مع مجلة "الشؤون الدولية" التي تصدر شهريا عن وزارة الخارجية الروسية وتتناول قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي الروسي، وتابع دروبينين، أن روسيا مهتمة بالتعاون الدولي، والمسارات الغربية والأوروبية "جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الروسية"، استنادا لحسن الجوار في نفس القارة الأوروبية.

وقال دروبينين: "عاجلا أم آجلا، سيتعين علينا الجلوس والتفاوض، لكن يجب على الشركاء والمحاورين أن يفهموا أن المصالح الروسية لن يتم التضحية بها، ولن يتم تقديمها إرضاء للرغبات والمطالب غير المعقولة من أي طرف من الأطراف"، مؤكدا على أن روسيا مستعدة دائما لإجراء محادثات على أن تتسم بـ "الصدق" و"الندية".

المصدر: نوفوستي