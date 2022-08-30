زاخاروفا: ألمانيا تحاول تحميل الاتحاد السوفيتي جزءا من المسؤولية عن شن الحرب العالمية الثانية

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السلطات الألمانية بمحاولة تحميل الاتحاد السوفيتي جزءا من المسؤولية عن شن الحرب العالمية الثانية.

وفي تعليقها على تغير موقف السلطات الألمانية من المسؤولية التاريخية لألمانيا عن شن الحرب العالمية الثانية قالت زاخاروفا: "نؤكد أن الدولة الألمانية بالرغم من التصريحات الثابتة لممثليها حول اعترافهم بالمسؤولية التاريخية الوحيدة لألمانيا عن شن الحرب العالمية الثانية والجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها النازيون الألمان والقوات المسلحة الألمانية خلالها، تبذل في السنوات الأخيرة بالفعل جهودا متتابعة بهدف استبعاد هذه الأطروحة من المناقشات الاجتماعية السياسية الدولية".

وأضافت: "عن طريق قلب الماضي رأسا على عقب تحاول السلطات الألمانية بإلحاح تحميل الاتحاد السوفيتي مسؤولية ما عن شن الحرب يمكن مقارنتها على الأقل وحتى متساوية لمسؤوليتها التاريخية الخاصة، حيث من الواضح أن عقدة هذه المشكلة تضغط على برلين أكثر فأكثر".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية