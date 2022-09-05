سفير أوكرانيا لدى كازاخستان يعتذر عن تصريحاته حول قتل الروس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية إيبيك صمادياروف إن السفير الأوكراني لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي قدم اعتذارا عن تصريحاته السابقة بشأن قتل الروس.

وأضاف المتحدث الكازاخستاني في إفادة صحفية، "دعونا السفير الأوكراني، واعتذر وقال إن تصريحاته السابقة تم التعبير عنها على خلفية حالة عاطفية متصاعدة".

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وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه فروبليفسكي إن السلطات الأوكرانية تحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس. واستدعت على الفور وزارة خارجية كازاخستان السفير الأوكراني احتجاجا على تصريحاته.

في الوقت نفسه، دعت رابطة المنظمات الروسية والسلافية والقوزاق في كازاخستان الوزارة إلى إعلانه شخصا غير مرغوب فيه.

المصدر: نوفوستي