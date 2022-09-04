مقاتلات إسرائيلية ترافق القاذفة الأمريكية "B52" في طريقها للخليج

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي يوم الأحد.

ورافقت ثلاث طائرات مقاتلة من نوع "إف 16 آي" القاذفتين، اللتين كانتا تعبران سماء إسرائيل في طريقهما إلى الخليج.

ونقلت قناة "كان": "دخلت قاذفات القنابل الأمريكية B52 المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج".

وأضافت: "وفي السنوات الأخيرة، قام الأمريكيون بدوريات جوية مع رحلات جوية باتجاه الخليج، من أجل إيصال رسائل إلى إيران".

وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية، جاءت الرحلة في إطار التعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي، الذي يتعبر ركيزة مهمة في الحفاظ على أمن أجواء إسرائيل والشرق الأوسط.

المصدر: وكالات