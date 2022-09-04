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إعلام عبري: قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج

أخبار العالم

إعلام عبري: قاذفات قنابل أمريكية من طراز
AP U.S. Air Force
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج.

وقالت "كان": دخلت قاذفات القنابل الأمريكية B52 المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج".

وأضافت: "وفي السنوات الأخيرة، قام الأمريكيون بدوريات جوية مع رحلات جوية باتجاه الخليج، من أجل إيصال رسائل إلى إيران".

المصدر: "كان"

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