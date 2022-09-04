إعلام عبري: قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن قاذفات قنابل أمريكية من طراز "B52" دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج.

وقالت "كان": دخلت قاذفات القنابل الأمريكية B52 المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج".

وأضافت: "وفي السنوات الأخيرة، قام الأمريكيون بدوريات جوية مع رحلات جوية باتجاه الخليج، من أجل إيصال رسائل إلى إيران".

מפציצים אמריקניים מסוג B52 נכנסו לשטח האווירי של ישראל בדרכם לכיוון המפרץ הפרסי. בשנים האחרונות מקיימים האמריקנים סיורים אוויריים בטיסות לכיוון המפרץ, כדי להעביר מסרים לאיראן@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

المصدر: "كان"