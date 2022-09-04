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شولتس: ألمانيا خططت منذ فترة طويلة للتخلي عن الغاز الروسي

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شولتس: ألمانيا خططت منذ فترة طويلة للتخلي عن الغاز الروسي
AP
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده بدأت الاستعداد للتخلي عن موارد الطاقة الروسية منذ ديسمبر 2021.

ونقلت قناة "360" التلفزيونية عن المستشار قوله: "سنتخلى عن الطاقة الروسية كما هو مقرر في ديسمبر 2022"، مضيفا أن ألمانيا ملأت مخازن الغاز تدريجيا، واختارت عدم استخدام الوقود الروسي.

وقال رئيس الحكومة الألمانية، إنه على خلفية البيئة غير المواتية، ستضع السلطات حدا أعلى لتكلفة الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

وذكر المستشار، أن البلاد تمر بأوقات عصيبة، معربا عن أمله في ألا تضطر السلطات للجوء إلى إجراءات مثل قطع الكهرباء والغاز.

المصدر: راديو سبوتنيك

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