القائد العام للجيش الإيراني يتحدث عن تفاصيل "اصطدام" مدمرة "جماران" مع قوارب أمريكية

تحدث القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، عن تفاصيل "اصطدام" مدمرة "جماران" مع قوارب أمريكية.

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وأوضح اللواء عبد الرحيم موسوي قائلا: "تم إبلاغ الأمريكيين عن طريق وسيط بأن سفنهم تقع في منطقة محددة وتم تحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية".

وأشار موسوي إلى إجراءات قوات الجيش الإيراني في المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار قائلا: "نرى باستمرار تحليق الطائرات الإستطلاعية في لأجواء البلاد على مدار الساعة، وإن قوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها"، مشددا على أن "القوة البحرية للجيش الإيراني تتبنى مسؤولية حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه المفتوحة في باب المندب والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، وبحر عمان، وإبقاء الممرات الملاحية مفتوحة أمام ناقلات النفط".

وأردف القائد العام للجيش الإيراني: "بالإضافة إلى هذه الإجراءات، فهناك برامج تدريبية من أجل الاستعداد لمواجهة أي تهديد من قبل الأعداء، منها المناورة الكبيرة المشتركة للمسيرات خلال الأسبوعين الماضيين، كما سنشهد مناورة برية، وبعد ذلك ستستمر المناورات".

وعلق اللواء موسوي على اصطدام مدمرة جماران مع قوارب أمريكية موجهة في البحر ومزاعم الولايات المتحدة قائلا: "الأمريكيون يتجاهلون أحيانا حقوق الأمم والحقوق الدولية بعدوانهم ونهجهم الاستيلائية..لهذا السبب استولى الحرس الثوري الإسلامي منذ فترة على إحدى السفن الأمريكية ثم تركها في مكان آمن، وقبل أيام واجه سلاحنا البحري سفينتين أمريكيتين قد تتعرض أمن السفن الأخرى في المنطقة للضرر، وتركهما في المنطقة الآمنة، وتم إبلاغ الأمريكيين عبر وسيط بأن سفنها في منطقة معينة، وتم تحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية"، متابعا: "احتجاز السفينتين الأمريكيتين لا يفيدنا، ونقوم فقط بالأعمال الدولية والحقوقية للحفاظ على أمن السفن التي تمر عبر تلك المنطقة".

المصدر: "إرنا"