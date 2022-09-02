إيران تعرض فيديو لزورقين مسيرين أمريكيين محتجزين في البحر الأحمر

أعلنت إيران اليوم الجمعة أن قواتها البحرية احتجزت زورقين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر قبل الإفراج عنهما بعد فترة وجيزة.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات قال إنها سجلت من على ظهر مدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، حيث قام بحارة يرتدون سترات النجاة بفحص زورقين من طراز سيلدرون إكسبلورر.

وقال التلفزيون الرسمي إن البحرية الإيرانية عثرت على "عدة سفن تجسس من دون طيار متروكة في الطرق البحرية الدولية" يوم الخميس.

وتابع: "أطلق السرب البحري رقم 84 سراح الزورقين في منطقة آمنة بعد ضمان سلامة الممر الملاحي الدولي".

المصدر: AP