الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن (فيديوهات)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "قوات جيش الدفاع ألقت القبض على مشتبه فيهم بتنفيذ عملية اطلاق النار في منطقة الأغوار".

وأضاف: "قام مخربون فلسطينيون بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أصيب جندي بجروح خطيرة وخمسة جنود، ومدني، بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وأردف: "لقد هرعت قوات كبيرة إلى المكان، ونشرت حواجز وأطلقت حملة تمشيط بحثا عن المخربين، وقبل قليل، تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية وبحوزتهم وسائل قتالية حيث تم تحويلهم للتحقيق الشاباك"، لافتا إلى أن "قوات الأمن واصلت أعمال التمشيط في المنطقة".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى "إصابة سائق حافلة مستوطنين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار على شارع 90 بغور الأردن".

وقال الإعلام العبري إن "عملية إطلاق النار في غور الأردن نفذت بسيارتين، الأولى وصل بها منفذو العملية، وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها، وانسحبوا بسيارة ثانية من المكان".

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث".

المصدر: RT