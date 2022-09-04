مظاهرات في ألمانيا لوقف تصدير السلاح وبرلين تمنح كييف 200 مليون يورو لدعم النازحين

خرج مئات المواطنين الألمان إلى شوارع المدن الألمانية للاحتجاج على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي مدينة كاسيل الألمانية أغلق المتظاهرون مدخل مصنع "Rheinmetall Corporation" لإنتاج السلاح.

واضطرت الشرطة المحلية لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين.

وفي الوقت ذاته أفادت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتسيه، أن ألمانيا ستخصص مساعدات مالية بقيمة 200 مليون يورو لدعم النازحين الأوكرانيين.

وقالت شولتسيه في حديث لمجموعة "Funke" الإعلامية تم نشره اليوم الأحد: "يجب أن ينفق معظم مساعدتنا الجديدة على برنامج الحكومة الأوكرانية لدعم النازحين".

وأضافت: "سأتحدث مع رئيس الوزراء (الأوكراني دينيس شميغال) حول كيف يمكننا دعم الحكومة الأوكرانية في إمداد اللاجئين. يدور هناك الحديث عن توفير السكن والدفء والملابس والمستلزمات الطبية".

ويقوم رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الأحد بزيارة إلى برلين.

المصدر: سولوفيوف لايف + تاس