"غلوبال تايمز": الولايات المتحدة المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا

اعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب تعليق إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي-1".

وذكرت الصحيفة في مقالها أنه وسط المخاوف بشأن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أجل غير مسمى، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة تحسبا لفصل الشتاء المقبل.

وأكدت أن هذا سيجعل الولايات المتحدة "الرابح الأكبر" في الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأشارت إلى أن التحول في الطلب الأوروبي من خط الأنابيب الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال دفع إلى زيادة الطلبات على ناقلات الغاز ووصولها إلى عدد قياسي هذا العام.

المصدر: RT