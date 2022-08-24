العالم يشهد صراعا على ناقلات الغاز

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال ازداد بشكل حاد في العالم في ظل أزمة الطاقة في أوروبا، مشيرة إلى وجود نقص في هذا النوع من السفن.

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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الدول الأوروبية زادت في العام 2022 مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول أخرى، على خلفية الصراع في أوكرانيا وفرض العقوبات على موسكو.

ونتيجة لذلك ازداد الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة وكذلك ارتفع سعرها. كما ارتفعت تكاليف شحن الناقلات بشكل كبير، مما ساهم في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا.

ويقدر التجار أن أسعار الغاز وأسعار شحن ناقلات الغاز الطبيعي المسال سترتفع أكثر إذا عادت الصين، التي اضطرت إلى فرض قيود بسبب فيروس كورونا، إلى السوق قبل حلول فصل الشتاء.

وفي الأسواق الأوروبية يتم تداول أسعار الوقود الأزرق عند مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب، مع تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: تاس