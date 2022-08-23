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أسعار الوقود الأزرق في أوروبا تواصل الارتفاع!

مال وأعمال

أسعار الوقود الأزرق في أوروبا تواصل الارتفاع!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع، في تعاملات اليوم الثلاثاء، واقتربت أسعار الوقود الأزرق من مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.

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أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر

وفي بداية تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة للغاز على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF   بنسبة 4.3% إلى 2984.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأمس تجاوزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب في ظل مخاوف من تراجع المعروض.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.

المصدر: نوفوستي

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