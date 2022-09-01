وزير المالية البريطاني قلق من شتاء قاس

قال وزير المالية البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه يشعر "بقلق عميق" من أن بعض البريطانيين "قد يتجمدون" هذا الشتاء إذا لم يتمكنوا من دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم.

واعترف بأن حزمة الدعم الحالية لمساعدة الناس على التكيف "ليست كافية"، مشيرا إلى أن "المزيد من المساعدة قادمة"، عندما يتسلم خليفة بوريس جونسون منصبه الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال حول مدى قلقه من أن يتجمد البعض بسبب أزمة تكلفة المعيشة هذا الشتاء، قال الزهاوي: "أنا قلق للغاية"، مشددا على أنه "لا ينبغي قطع التيار عن أي شخص هذا الشتاء، لا يستطيع تحمل فاتورة الطاقة".

وأضاف: "أنا أعمل مع الشركات والمنظمات غير الحكومية للتأكد من حصول الأشخاص الذين يكافحون للحصول على المساعدة"، مشيرا إلى أنه ومسؤولي الوزارة يقومون بصياغة خيارات جديدة لدعم فاتورة الطاقة.

وأكد أنه "لا شيء خارج نطاق البحث"، مبينا أن "الحكومة تدرس خطة سكوتيش باور لإنشاء صندوق لشركات الطاقة، مما سيسمح لها بتجميد أو خصم الفواتير بشكل كبير للعامين المقبلين".

المصدر: "الإندبندنت"