جونسون يدعو البريطانيين إلى التحلي بالأمل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المواطنين يواجهون زيادة بنسبة 80٪ في سقف أسعار الطاقة، وسيواجهون أوقاتا عصيبة في المستقبل، لكن يجب أن يكون لديهم شعور "بالأمل".

وأشار جونسون المتبقي له أقل من أسبوع في رئاسة الحكومة، إلى أن "قدرا هائلا" من المساعدة للأسر قد تم التعهد به بالفعل وسيقدم خليفته مزيدا من الدعم، مؤكدا أنه بغض النظر عمن يفوز برئاسة حزب المحافظين والحكومة، "فإن ما ستفعله الحكومة هو توفير حزمة دعم إضافية لمساعدة الناس في تكلفة الطاقة.

وشدد على أن "ما يتعين علينا القيام به هو اجتياز الأشهر الصعبة.. سيكون الأمر صعبا في الأشهر القادمة وخلال العام المقبل"، مضيفا: "سنتجاوز رفع أسعار الطاقة. نحن نأخذ 26٪ من غازنا من بحر الشمال أكثر مما فعلناه العام الماضي".

وقال: "أريد فقط أن أمنح الناس إحساسا بالأمل لأن المملكة المتحدة كانت في وضع اقتصادي قوي مما يعني أن الحكومة كانت قادرة على تقديم الدعم ولديها أيضا استراتيجية بريطانية لأمن الطاقة طويلة الأجل".

المصدر: "الإندبندنت"