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واشنطن تقر على مضض بحق الصين والهند في شراء النفط الروسي

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واشنطن تقر على مضض بحق الصين والهند في شراء النفط الروسي
Sputnik
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أعرب منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، عن قلق بلاده لزيادة الصين والهند مشترياتهما من النفط الروسي.

وقال كيربي: "نحن قلقون بشأن نمو مشتريات النفط من روسيا، لكن من حق الدول تحديد سياستها الخاصة".

كما أشار إلى أن واشنطن أبلغت الشركاء، بما في ذلك الهند والصين، أنه لن يكون هناك "عمل كالمعتاد" مع روسيا في قطاع الطاقة.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن روسيا قد سلمت الصين، نفطا أكثر من أوروبا في يوليو، كما عززت الصادرات إلى الهند إلى أحجام قياسية. وكانت روسيا أكبر مورد منفرد للنفط للصين في مايو ويونيو، ووصلت حصة النفط الروسي في الواردات الصينية 20%، وشكلت الشحنات إلى الصين 35% من إجمالي صادرات البلاد النفطية، وفي يوليو، ارتفعت الصادرات الروسية إلى الهند إلى مستوى قياسي جديد بلغ 975 ألف برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي

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